Le contrôle parental maintenant disponible

Le contrôle parental ou encore «le Chat GPT version ado», comme l'explique le chroniqueur François Charron, est maintenant disponible.

Il permet de lier le compte ChatGPT d'un enfant à celui de son parent pour en limiter l'utilisation, par exemple durant la nuit.

L'option «vocale» peut également être retirée, si on souhaite que son enfant écrive davantage au robot conversationnel.

Écoutez le chroniqueur, vulgarisateur et animateur spécialisé en technologie et en vie numérique, François Charron, parler de cette nouvelle fonction à L'instinct Marie-Eve.

Il est également dorénavant possible d'activer le mode d'études dans ChatGPT, souligne François Charron.