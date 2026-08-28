Repas matinal

La docteure en nutrition, Isabelle Huot, estime qu'il est nécessaire d'adapter son déjeuner selon ses habitudes.

Il peut notamment donner l'énergie nécessaire avant les entraînements matinaux. Pour les personnes qui n'ont pas faim en se levant, le repas peut simplement être consommé une fois que la faim revient.

Isabelle Huot recommande de consommer jusqu'à 30 grammes de protéines par repas, bien répartis durant la journée.

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, faire les pour et les contre du déjeuner, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.