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Repas matinal

Est-ce important de déjeuner ou pas?

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 28 août 2026 14:31

Avec

Isabelle Huot
Isabelle Huot
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Est-ce important de déjeuner ou pas?
Isabelle Huot / Cogeco Média

La docteure en nutrition, Isabelle Huot, estime qu'il est nécessaire d'adapter son déjeuner selon ses habitudes.

Il peut notamment donner l'énergie nécessaire avant les entraînements matinaux. Pour les personnes qui n'ont pas faim en se levant, le repas peut simplement être consommé une fois que la faim revient.

Isabelle Huot recommande de consommer jusqu'à 30 grammes de protéines par repas, bien répartis durant la journée.

Écoutez la docteure en nutrition, Isabelle Huot, faire les pour et les contre du déjeuner, au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«On peut fractionner le déjeuner ou prendre plusieurs prises alimentaires. Un phénomène qu'on appelle le "snacking". Il y en a qui mangent juste comme ça, ils grignotent toute la journée au lieu d'avoir de vrais repas.»

Isabelle Huot

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