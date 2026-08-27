Élections provinciales

Logement, santé, itinérance, environnement? Que devrait-être la priorité numéro un des partis politiques durant cette campagne électorale?

Au-delà de ces enjeux, la place qu'occupe la guerre tarifaire avec les États-Unis occupe une place importante dans l'espace public.

Est-ce que ce sujet pourrait prendre le dessus et étouffer de potentiels débats sur les enjeux de société qui préoccupe les Québécois? Ce sera le choix des électeurs, croit l'analyste Christian Dufour.

Écoutez la discussion à ce sujet entre le politologue Christian Dufour et l'animatrice Marie-Eve Tremblay, jeudi.