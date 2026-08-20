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Planifier sa retraite

Investir dans l’or: «Une question de diversification et de gestion de risques»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2026 07:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Investir dans l’or: «Une question de diversification et de gestion de risques»
Faut-il investir dans les métaux précieux pour préparer sa retraite? / Adobe Stock

À l’occasion de sa chronique dans l’émission Lagacé le matin, jeudi, le chroniqueur Alexandre Leblond répond aux questions des auditeurs.

Il revient d’abord sur l’investissement dans les métaux précieux dans l’optique de planifier sa retraite.

Si les variations de la valeur de l’or et des autres métaux rares sont plutôt imprévisibles, il encourage les auditeurs à se tourner vers des produits qui ont connu des rendements intéressants au cours des dernières années.

Il recommande aussi la diversification des investissements pour récolter des dividendes sur le long terme.

Écoutez le chroniqueur économique Alexandre Leblond faire le point, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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