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Négociations Canada-États-Unis

«Cette entente c'est la meilleure des pires ententes possibles» -Dimitri Soudas

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2026 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Cette entente c'est la meilleure des pires ententes possibles» -Dimitri Soudas
Dimitri Soudas / Cogeco Média

Malgré un sursis de trois jours avant l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs américains sur des produits canadiens et l’enthousiasme affiché par Donald Trump au sujet de la conclusion d’un accord, le milieu demeure sceptique.

L’Ontario et la Colombie-Britannique sont avec le Québec les provinces qui pourraient être les plus touchées par ces nouveaux droits de douane.

Si les discussions entre les deux pays se poursuivent actuellement, les analystes s’attendent tout de même à voir le Canada reculer sur certains aspects importants pour obtenir des gains en contrepartie.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas analyser les derniers bouleversements en lien avec les négociations, jeudi, à Lagacé le matin.

Selon lui, c’est le secteur automobile canadien qui ressortira le plus perdant de l’entente en cours de finalisation entre Washington et Ottawa.

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