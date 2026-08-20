Disponible sur Crave, la série documentaire Cœur policier, inspirée des livres de Marie-Andrée Fallu, offre un regard intime et humain sur le quotidien éprouvant des forces de l'ordre.

En plongeant au premier rang d'interventions marquantes — des opérations d'agents doubles aux drames touchant des enfants —, la série met en lumière les conséquences psychologiques et les traumatismes auxquels les policiers font face à répétition.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel, jeudi, à Lagacé le matin.