Nouveaux tarifs de Trump

Les nouveaux tarifs que le président des États-Unis Trump souhaite imposer au Canada, prévus depuis un mois, auraient des conséquences négatives pour l’économie des deux pays et feraient grimper le coût de la vie pour les consommateurs.

C'est ce qu'estime la Chambre de commerce des États-Unis dans un communiqué dont le contenu a été rapporté par La Presse mardi.

Écoutez Richard Ouellet, professeur de droit international, faire le point au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Selon l'expert, l'impact de ces tarifs sur les petites et moyennes entreprises canadiennes pourrait contraindre Ottawa à durcir son ton.