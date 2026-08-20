Erreur malheureuse

Alors que de plus en plus de sportifs à travers le monde se lancent des défis pour dépasser leurs limites, l'intérêt pour les marathons est aussi en constante progression.

Ce type de course doit suivre un parcours de 42,195 kilomètres pour être reconnu comme un marathon.

C’est la distance que pensaient parcourir les coureurs du marathon d’Edmonton organisé le 16 août dernier, mais ils ont eu la mauvaise surprise de voir qu’une erreur de configuration avait allongé le circuit de plus de 600 mètres.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque raconter cette mésaventure, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.

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