40 ans à la tête des hôtels Germain

On connaît leurs hôtels: Germain, Alt et Escad. Trois bannières et 20 hôtels exploités et gérés par la famille Germain au Canada.
Derrière cette grande réussite québécoise, il y a une femme et son frère qui ont pris de grands risques, qui ont douté, mais qui ont réussi malgré les tempêtes.
Écoutez l'entrevue de Christiane Germain en compagnie de l'animateur Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.
Christiane Germain évoque les défis de l'entrepreneuriat familial au Québec et les risques financiers qui y sont reliés, elle qui compte désormais 40 ans dans ce mileu.
«On a commencé tranquillement. Je suis très, très fière de ce qu'on a réalisé, mais ça s'est fait quand même sur 30 quelques années. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas un succès instantané», dit-elle.
«Je pense qu'au fil des années, j'ai réalisé que j'étais justement capable de vivre avec le risque, parce qu'on en a pris plusieurs. Vous savez, l'hôtellerie, c'est un domaine fascinant. J'adore l'hôtellerie, mais en même temps, c'est un domaine qui demande des capitaux importants. Financièrement, ce n'est pas juste acheter des tablettes, puis louer un local, puis le remplir de matériel. Il fallait toujours, à toutes les fois qu'on ouvrait un hôtel, on remettait toujours ce qu'on avait gagné.»
Les sujets discutés
- La fierté d’avoir créé des marques québécoises;
- La longue pandémie amorcée en mars 2020 et ses terribles conséquences;
- L'importance des investisseurs dans ce milieu et de la transmission de l’entreprise à sa fille et son neveu;
- Son départ prochain du c.a. de Santé Québec;
- Christiane Germain souligne l’impact sur sa vie personnelle, la complexité administrative au Québec, et son implication dans le design hôtelier, notamment à Ottawa et Vancouver.