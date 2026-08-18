40 ans à la tête des hôtels Germain

On connaît leurs hôtels: Germain, Alt et Escad. Trois bannières et 20 hôtels exploités et gérés par la famille Germain au Canada.

Derrière cette grande réussite québécoise, il y a une femme et son frère qui ont pris de grands risques, qui ont douté, mais qui ont réussi malgré les tempêtes.

Écoutez l'entrevue de Christiane Germain en compagnie de l'animateur Gino Chouinard, à l'émission Le Québec maintenant.

Christiane Germain évoque les défis de l'entrepreneuriat familial au Québec et les risques financiers qui y sont reliés, elle qui compte désormais 40 ans dans ce mileu.

«On a commencé tranquillement. Je suis très, très fière de ce qu'on a réalisé, mais ça s'est fait quand même sur 30 quelques années. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas un succès instantané», dit-elle.