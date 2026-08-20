Un manque de communication et de fiabilité dénoncé

Les problèmes fréquents du Réseau express métropolitain (REM) et le manque de communication sur les perturbations mettent les nerfs des usagers à rude épreuve.

Mercredi, un bris de service a retardé l’ouverture du réseau de plusieurs heures sur la moitié du circuit, laissant des milliers de personnes dans l’incertitude en pleine heure de pointe.

Plusieurs élus, notamment sur la Rive-Sud de Montréal, dénoncent la situation vécue par leurs concitoyens et demandent le retour des navettes qui reliaient, avant la mise en service des trains, leurs villes à l’île de Montréal.

Écoutez la mairesse de Brossard, Doreen Assaad, analyser le tout, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.