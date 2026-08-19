Panne du REM

Panne de service, manque criant de navettes d'autobus de remplacement et interruptions à répétition: le REM continue de susciter la frustration des usagers du grand Montréal.

Les pannes récentes et la gestion autonome de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ Infra) remettent en question le modèle financier de ce projet de 9 milliards de dollars, qui coûte environ 240 millions de dollars par année aux contribuables.

Écoutez l’animateur Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.