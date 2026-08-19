Traversier Îles-de-la-Madeleine

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, déplore la décision de la Société des traversiers du Québec (STQ) de refuser de participer aux frais d'exploitation d'un navire de relève pour le transport de marchandises.

Proposé par la coopérative CTMA, ce bateau est pourtant jugé essentiel pour garantir l'approvisionnement continu et la sécurité maritime de l'archipel lors des périodes de maintenance en cale sèche.

Écoutez le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, à ce sujet, mercredi lors de l'émission La commission.