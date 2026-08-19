Négociations imprévisibles

À l'occasion de son éditorial mercredi matin, Patrick Lagacé revient sur son entretien avec l'ex-premier ministre du Québec et membre du conseil sur les relations canado-américaines, Jean Charest, au sujet de l'évolution des négociations avec les États-Unis après l'annonce d'un sursis de 72 heures par le président Donald Trump.

Alors que ce dernier compare ces négociations à une partie de pêche périlleuse et imprévisible, l'animateur craint que le Canada finisse par être le poisson dans cette histoire. Il souligne également l'influence de la Chambre de commerce des États-Unis, le plus gros lobby d'affaires au pays, qui tente de calmer les envies tarifaires du gouvernement.

Écoutez l'édito de Patrick Lagacé, mercredi matin.