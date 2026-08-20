Trop souvent associés aux controverses, plusieurs influenceurs et créateurs de contenu québécois utilisent aujourd'hui leur immense notoriété au profit de la philanthropie.

Des événements d'envergure, comme des matchs de hockey caritatifs ou le tournoi de pickleball «Complètement Cornichon» au profit de la Fondation Benny & Co, démontrent la force de cet engagement rassembleur auprès des jeunes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.