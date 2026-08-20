Une année catastrophique

Le Québec se dirige vers un bilan des noyades extrêmement lourd. Avec déjà 55 décès répertoriés depuis le début de l'année par la Société de sauvetage, la province pourrait dépasser le sommet tragique de 117 noyades atteint en 2020.

Face à cette situation critique, l'organisme rappelle l'importance de suivre des cours de natation — dont les places restent très limitées — et d'adopter des comportements sécuritaires, comme ne jamais se baigner seul et porter un vêtement de flottaison individuel (VFI).

Écoutez Carl Marchand faire le point sur les actualités judiciaires et les faits divers à l'émission de Patrick Lagacé.

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