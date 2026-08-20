Le CF Montréal a décroché une victoire cruciale de 1-0 contre le Crew de Columbus, un rival direct en MLS, grâce à un but spectaculaire de Noah Streit à la 78e minute.

Cette rencontre a également été marquée par l'entrée en jeu de la nouvelle acquisition désignée, Alexis Sánchez, en fin de match.

Écoutez le chroniqueur sports Jean-Michel Bourque faire le point jeudi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

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