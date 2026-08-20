Négociations avec Trump

À la suite de l'annonce d'une entente entre le Canada et les États-Unis sur les tarifs douaniers, une grande incertitude règne quant aux détails réels de cet accord commercial.

La présidente de la FTQ et membre du comité consultatif sur les relations économiques Canada–États-Unis, Magali Picard, confirme que les intervenants n'ont obtenu aucune information précise du gouvernement fédéral.

Écoutez Magali Picard faire le point sur la situation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Alors que l'industrie forestière québécoise demeure la plus durement touchée par le conflit commercial, la présidente de la FTQ réclame des mesures d'urgence pour protéger le secteur du bois d'œuvre.

Concernant le boycottage ciblant certains produits américains comme l'alcool, Magali Picard estime qu'il s'agit d'un point mineur dans les négociations et s'en remet aux consommateurs.