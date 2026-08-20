Que devrait faire Christine Fréchette?

L'incetitude entourant les négociations tarifaires entre le Canada et les États-Unis a des répercussions au Québec où la première ministre Christine Fréchette ne sait toujours pas sur quel pied danser.
Les trois provinces les plus touchées par les menaces américianes - la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec - ont d'ailleurs exprimé leurs inquiétudes face au manque de clarté de Washington et d'Ottawa, notamment en ce qui concerne le bois d'œuvre et la gestion de l'offre.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser la situation, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
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