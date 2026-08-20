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Gemini

Google rachète les données de Spirit Airlines pour son IA

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2026 05:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Google rachète les données de Spirit Airlines pour son IA
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

La faillite de la compagnie aérienne américaine à bas prix Spirit Airlines prend une tournure inquiétante pour la protection de la vie privée. 

Dans le cadre d'un appel d'offres de 10 millions de dollars, Google a fait l'acquisition d'une quantité colossale de données commerciales de l'entreprise liquidée pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

Les informations acquises incluraient 100 millions de noms de passagers, près de 13 millions d'adresses courriel actives, des dossiers d'employés et des centaines de millions de messages internes, soulevant d'importantes questions éthiques quant à la confidentialité des usagers sans leur consentement explicite.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et l'animateur Patrick Lagacé aborder le dossier, jeudi matin, à l'émission.

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