La faillite de la compagnie aérienne américaine à bas prix Spirit Airlines prend une tournure inquiétante pour la protection de la vie privée.

Dans le cadre d'un appel d'offres de 10 millions de dollars, Google a fait l'acquisition d'une quantité colossale de données commerciales de l'entreprise liquidée pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

Les informations acquises incluraient 100 millions de noms de passagers, près de 13 millions d'adresses courriel actives, des dossiers d'employés et des centaines de millions de messages internes, soulevant d'importantes questions éthiques quant à la confidentialité des usagers sans leur consentement explicite.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle et l'animateur Patrick Lagacé aborder le dossier, jeudi matin, à l'émission.