Des problèmes et toujours des problèmes

Les pannes à répétition qui paralysent le Réseau express métropolitain (REM) - la plus récente est survenue mercredi en pleine heure de pointe - font réagir l'animateur Patrick Lagacé.
Malgré des promesses faites il y a plusieurs mois par les responsables du service, les usagers continuent d'être laissés dans le noir lors de pannes majeures.
La communication défaillante, jumelée au manque d'imputabilité et de leadership des instances, font en sorte que la confiance du public s'effrite.
Écoutez Patrick Lagacé réagir, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité.
«Je pensais pas dire ça un jour, mais savez-vous quoi? Prenez votre char. La seule chose que le REM va comprendre, c'est une baisse d'achalandage...»
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