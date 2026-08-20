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Des problèmes et toujours des problèmes

REM: «Je pensais pas dire ça un jour, mais savez-vous quoi? Prenez votre char»

par 98.5

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17:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 août 2026 06:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
REM: «Je pensais pas dire ça un jour, mais savez-vous quoi? Prenez votre char»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les pannes à répétition qui paralysent le Réseau express métropolitain (REM) - la plus récente est survenue mercredi en pleine heure de pointe - font réagir l'animateur Patrick Lagacé.

Malgré des promesses faites il y a plusieurs mois par les responsables du service, les usagers continuent d'être laissés dans le noir lors de pannes majeures.

La communication défaillante, jumelée au manque d'imputabilité et de leadership des instances, font en sorte que la confiance du public s'effrite.

Écoutez Patrick Lagacé réagir, jeudi, dans son tour d'horizon de l'actualité. 

«Je pensais pas dire ça un jour, mais savez-vous quoi? Prenez votre char. La seule chose que le REM va comprendre, c'est une baisse d'achalandage...»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Négociations commerciales incertaines entre le Canada et les États-Unis;
  • La dette nationale américaine franchit le seuil historique des 40 000 milliards de dollars;
  • Menaces économiques de Donald Trump visant tout pays apportant de l'aide à l'Iran;
  • Frappes de missiles balistiques russes meurtrières à Kyiv, en Ukraine;
  • Propositions du Parti conservateur du Québec et position du Parti Québécois sur Santé Québec;
  • Départ du ministre Benoît Charette et candidature de l'écrivaine et commentatrice Geneviève Pettersen pour la CAQ;
  • Plaidoyer de la Fédération des cégeps dénonçant la vétusté et le manque d'espace dans le réseau collégial;
  • Climat de tension et menaces envers les travailleurs sur le chantier du tramway de Québec.

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