Le circuit LIV va-t-il survivre?

Le golfeur Rory McIlroy estime que Jon Rahm et Bryson DeChambeau n'ont pas apporté de valeur significative au circuit LIV Golf qui traverse une crise financière depuis le retrait du fonds saoudien.

Écoutez le golfeur professionnel Yohann Benson à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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