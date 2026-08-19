Le circuit LIV va-t-il survivre?

Le golfeur Rory McIlroy estime que Jon Rahm et Bryson DeChambeau n'ont pas apporté de valeur significative au circuit LIV Golf qui traverse une crise financière depuis le retrait du fonds saoudien.
Écoutez le golfeur professionnel Yohann Benson à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- McIlroy affirme que Rahm et DeChambeau n'ont pas apporté de valeur significative au circuit LIV;
- Benson explique que la tradition du circuit de la PGA demeure très forte;
- Les tournois de trois rondes sans coupures et les sommes d'argent assurées ont enlevé de l'intérêt au circuit LIV;
- Les règles de réadmission strictes compliquent le retour des joueurs vedettes au sein de la PGA.