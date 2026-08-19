Manque d'expérience?

Surprise, le FC Supra a congédié son directeur sportif, Mateo Cabanettes.
Écoutez Max Truman, chroniqueur de Dans les coulisses, commenter cette nouvelle au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Max Truman admet avoir été surpris que ce soit le directeur sportif et non pas l'entraîneur à qui on a montré la porte;
- Il évoque des tensions internes entre les membres de l'état-major;
- Un nouveau joueur avec le FC Supra?
- On discute du match du CF Montréal qui est en cours.