L'an dernier, à Kigali, la Québécoise Magdeleine Vallières-Mill a remporté le titre sur route des Championnats du monde de cyclisme. Cette année, elle pourra défendre son titre mondial chez elle.

Écoutez Arcadio Marcuzzi, chroniqueur et animateur sportif, commenter les Championnats du monde de cyclisme qui se tiendront au Québec.

Les sujets discutés

L’événement est présenté par l'Union cycliste internationale comme le plus grand à Montréal depuis les Jeux olympiques de 1976;

On parle de Vallières-Mill et des autres Québécoises;

Le parcours inclura des circuits exigeants autour du Mont-Royal, avec des épreuves individuelles et en ligne pour hommes et femmes.