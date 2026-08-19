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Six étés sur les routes des États-Unis

La tournée des stades de baseball est complétée pour Janick et Geneviève

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2026 19:02

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
La tournée des stades de baseball est complétée pour Janick et Geneviève
LE PNC Park, des Pirates de Pittsburgh. / AP/Gene J. Puskar

Vous aimez aller voir des matchs de baseball dans différents stades? Peut-être pas autant que Janick Thériault et Geneviève Fortin, qui viennent de compléter leur tournée des stades du baseball majeur.

Écoutez Janick Thériault, amateur de baseball et technicien des travaux publics au ministère des Transports (Québec), avec Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • Janick et Geneviève ont mis plusieurs années à compléter la tournée;
  • Janick explique la complexité de dresser un calendrier de tournée;
  • Leur stade préféré: le PNC Park, à Pittsburgh, suivi de près par le Oracle Park, à San Francisco;
  • Le couple demeure à St-Pascal, dans le bas St-Laurent.
  • Ils ont vu des matchs en 2019, puis, après la pandémie, de 2022 à 2026.

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