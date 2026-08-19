Six étés sur les routes des États-Unis

Vous aimez aller voir des matchs de baseball dans différents stades? Peut-être pas autant que Janick Thériault et Geneviève Fortin, qui viennent de compléter leur tournée des stades du baseball majeur.

Écoutez Janick Thériault, amateur de baseball et technicien des travaux publics au ministère des Transports (Québec), avec Meeker Guerrier.

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