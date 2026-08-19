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Les Blue Jays toujours dans la course

«L’enclos des releveurs fait le travail» -Jeremy Filosa

par 98.5 Sports

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13:31

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2026 19:53

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«L’enclos des releveurs fait le travail» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

On ne donnait pas cher de la peau des Blue Jays de Toronto à la date butoir des transactions dans le Baseball majeur. Et pourtant... Ils étaient à un demi-match d'une place en séries de fin de saison avant les rencontres de mercredi.

Que s'est-il passé?

On écoute le journaliste Jeremy Filosa à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • L’enclos des releveurs fait le travail depuis la date butoir des transactions;
  • «Le jello commence à pogner», soutient Jeremy;
  • Les Blue Jays ont eu le calendrier le plus ardu depuis le début de la saison, mais ils auront le plus facile lors des quatre dernières semaines de la saison 2026;
  • Vladimir Guerrero jr. a de la difficulté avec les balles à effet;
  • «Guerrero tue le momentum de l’équipe!»
  • «Kazuma Okamoto a du bon, mais du moins bon, aussi»;
  • Une situation inusitée s’est déroulée, mardi, lors d'une raclée de 22-0 des Brewers de Milwaukee contre les Mariners de Seattle.

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