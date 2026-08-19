Les Blue Jays toujours dans la course

On ne donnait pas cher de la peau des Blue Jays de Toronto à la date butoir des transactions dans le Baseball majeur. Et pourtant... Ils étaient à un demi-match d'une place en séries de fin de saison avant les rencontres de mercredi.

Que s'est-il passé?

On écoute le journaliste Jeremy Filosa à ce sujet avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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