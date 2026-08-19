Mavrick Rousseau-Hamel, des Remparts de Québec de la LHJMQ, a été invité au camp des recrues des Canadiens de Montréal.
Écoutez Mavrick Rousseau-Hamel commenter cette invitation au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Mavrick Rousseau-Hamel, 20 ans, des Remparts de Québec, a été invité au camp des recrues des Canadiens;
- «Au début, je n’y croyais pas tant», souligne le joueur non repêché;
- «J’arrive au camp des Canadiens sans aucune pression»;
- Surnommé le «rat», Rousseau-Hamel a un jeu phsyique qui s'inspire de Brad Marchand;
- «Moi, je ne freine pas. Je fonce à pleine vitesse et je rentre dedans. Je n’ai peur de personne».