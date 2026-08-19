Alouettes-Rouge et Noir

Les Alouettes de Montréal (8-1), qui n'ont qu'une défaite cette saison, affrontent jeudi le Rouge et Noir d'Ottawa (0-9), qui n'ont pas gagné.
Un match piège ou pas?
Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter la situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un match piège pour les Alouettes au retour d'un congé?
- «Le danger, c'est de les prendre à la légère»;
- Le président du Rouge et Noir démissionne;
- Quatre joueurs vedettes sont de retour pour les Alouettes;
- Danny Maciocia veut garder son équipe sur le qui-vive;
- Les Alouettes vivent une saison historique en attaque;
- Ne pas faire de cadeau à une équipe qui n'y croit plus;
- Les histoires à surveiller dans la NFL cette semaine.