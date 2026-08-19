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Alouettes-Rouge et Noir

«Le danger, c'est de les prendre à la légère» -Bruno Heppell

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2026 19:23

Avec

Bruno Heppell
Bruno Heppell
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Le danger, c'est de les prendre à la légère» -Bruno Heppell
Bruno Heppell / Cogeco Média

Les Alouettes de Montréal (8-1), qui n'ont qu'une défaite cette saison, affrontent jeudi le Rouge et Noir d'Ottawa (0-9), qui n'ont pas gagné.

Un match piège ou pas?

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter la situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Un match piège pour les Alouettes au retour d'un congé?
  • «Le danger, c'est de les prendre à la légère»;
  • Le président du Rouge et Noir démissionne;
  • Quatre joueurs vedettes sont de retour pour les Alouettes;
  • Danny Maciocia veut garder son équipe sur le qui-vive;
  • Les Alouettes vivent une saison historique en attaque;
  • Ne pas faire de cadeau à une équipe qui n'y croit plus;
  • Les histoires à surveiller dans la NFL cette semaine.

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