Alouettes-Rouge et Noir

Les Alouettes de Montréal (8-1), qui n'ont qu'une défaite cette saison, affrontent jeudi le Rouge et Noir d'Ottawa (0-9), qui n'ont pas gagné.

Un match piège ou pas?

Écoutez le spécialiste de football du Réseau des sports, Bruno Heppell, commenter la situation avec Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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