Les Alouettes en 2026

Les Alouettes affrontent le Rouge et Noir d'Ottawa, jeudi, à Montréal.
Deux équipes aux fiches diamétralement opposées, les Alouettes ayant une fiche de 8-1 tandis que le Rouge et Noir n'a aucune victoire en neuf rencontres.
Écoutez à ce sujet le centre-arrière des Alouettes, Marco Dubois, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Dubois affronte une fois de plus son ancienne équipe: ne pas tomber dans le piège de regarder la fiche du Rouge et Noir;
- Le Québécois souligne l'importance de maintenir les standards élevés de l’équipe;
- Dubois parle de l'extraordinaire culture d’entreprise instaurée par Jason Maas et Danny Maciocia;
- On parle de l’intégration de la francophonie (cours de français pour joueurs américains) et la chimie de l’équipe qui contribuent au succès des Alouettes.
- Les Alouettes ont pris le soin de dire clairement ce qu'ils attendaient de Dubois quand il s'est joint à l'équipe.