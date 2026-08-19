Les Alouettes en 2026

Les Alouettes affrontent le Rouge et Noir d'Ottawa, jeudi, à Montréal.

Deux équipes aux fiches diamétralement opposées, les Alouettes ayant une fiche de 8-1 tandis que le Rouge et Noir n'a aucune victoire en neuf rencontres.

Écoutez à ce sujet le centre-arrière des Alouettes, Marco Dubois, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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