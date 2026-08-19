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Les Alouettes en 2026

«Nos standards, c'est d’être 1-0 chaque semaine» -Marco Dubois

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 19 août 2026 19:22

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«Nos standards, c'est d’être 1-0 chaque semaine» -Marco Dubois
Marco Dubois. / PC/Jacques Boissinot

Les Alouettes affrontent le Rouge et Noir d'Ottawa, jeudi, à Montréal.

Deux équipes aux fiches diamétralement opposées, les Alouettes ayant une fiche de 8-1 tandis que le Rouge et Noir n'a aucune victoire en neuf rencontres.

Écoutez à ce sujet le centre-arrière des Alouettes, Marco Dubois, au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Dubois affronte une fois de plus son ancienne équipe: ne pas tomber dans le piège de regarder la fiche du Rouge et Noir;
  • Le Québécois souligne l'importance de maintenir les standards élevés de l’équipe;
  • Dubois parle de l'extraordinaire culture d’entreprise instaurée par Jason Maas et Danny Maciocia;
  • On parle de l’intégration de la francophonie (cours de français pour joueurs américains) et la chimie de l’équipe qui contribuent au succès des Alouettes.
  • Les Alouettes ont pris le soin de dire clairement ce qu'ils attendaient de Dubois quand il s'est joint à l'équipe.

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