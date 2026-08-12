Vingt matchs à heure de grande écoute en Europe

La Ligue nationale de hockey a décidé de présenter 20 matchs le lundi après-midi en Amérique du Nord lors de la prochaine saison, pour pouvoir les diffuser en soirée, à heure de grande écoute, en Europe, notamment pour cibler le public allemand.
Écoutez à ce sujet Luc Dupont, professeur de communication à l’Université d’Ottawa et chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques.
Les sujets discutés
- On discute de la stratégie de la Ligue nationale de hockey de diffuser 20 matchs le lundi après-midi en Amérique du Nord pour accroître l’audience européenne;
- Environ 30 pour cent des joueurs de la LNH proviennent de l'Europe;
- La LNH s'inspire notamment de la NBA et de la NFL;
- On discute de l'héritage de Gary Bettman;
- Les Lakers seront de nouveau vendus, cette fois, pour une somme de 12,5 milliards de dollars: une hausse de 25 % en un an.