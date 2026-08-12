Vingt matchs à heure de grande écoute en Europe

La Ligue nationale de hockey a décidé de présenter 20 matchs le lundi après-midi en Amérique du Nord lors de la prochaine saison, pour pouvoir les diffuser en soirée, à heure de grande écoute, en Europe, notamment pour cibler le public allemand.

Écoutez à ce sujet Luc Dupont, professeur de communication à l’Université d’Ottawa et chercheur associé à l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques.

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