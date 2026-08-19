700 tonnes de sable homologué pour le volleyball

Le tournoi Elite Beach Pro de volleyball aura lieu sur le circuit Gilles-Villeneuve. Et il nécessite du sable. Beaucoup de sable. Et pas n'importe quel sable.
Écoutez Alex Ratté, DG de l'événement, en parler avec Jérémie Rainville et Gino Chouinard.
Les sujets discutés
- Pas moins de 700 tonnes de sable pour le volleyball... et du sable homologué, en plus;
- L’événement accueille des athlètes de haut niveau et on discute de quelques vedettes en présence;
- Félix Auger-Aliassime est en action à Cincinnati en soirée;
- Alexis Sanchez dispute son premier match avec le CF Montréal à Columbus;
- Les Blue Jays toujours dans la course.