Les Canadiens de Montréal vont honorer leur ancien gardien vedette Carey Price, le 10 novembre prochain, en l'ajoutant à leur Anneau d'honneur, au lendemain de son intronisation au Temple de la renommée du hockey.

Cette reconnaissance relance le débat à savoir si l'organisation devrait aller plus loin et retirer son numéro 31, malgré l'absence de coupe Stanley à son palmarès.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur le sujet, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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