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Nouvelle convention collective au Baseball majeur

«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 août 2026 19:26

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial» -Jeremy FIlosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Les négociations entre les propriétaires du Baseball majeur et l'Association des joueurs sont tendues.

Écoutez à ce sujet le journaliste sportif et spécialiste de baseball Jeremy Filosa au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les joueurs n’accepteront jamais un plafond salarial, et ce, peu importe le prix du plafond;
  • Les propriétaires vont revenir avec une autre proposition;
  • «Les joueurs ne veulent rien entendre des mots: plafond salarial»
  • Il y a une certaine harmonie entre propriétaires et joueurs au hockey. Le Baseball majeur prend note;
  • Les propriétaires ne sont pas tous unis et cela causera des problèmes.

«Tu as trois tiers dans le groupe de propriétaires. Tu as les équipes qui ne veulent pas dépenser, les Marlins, les Pirates et compagnie. Tu as le groupe du milieu qui dépense à peu près dans les 200, 250 millions de dollars, et tu as les équipes qui s'en foutent carrément et qui disent:  ous, on veut dépenser autant qu'on veut.»

JeremY Filosa

En complément

  • On pensait tous que c’était terminé, il y a deux semaines, pour les Blue Jays. Pas du tout.

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