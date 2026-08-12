Après celui du Temple de la renommée la semaine dernière, un flot de matchs préparatoires de la NFL est au programme, jeudi.
Écoutez à ce sujet le spécialiste de football Bruno Heppelle en compagnie de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Un match ultra important pour Kyler Murray, des Vikings, samedi. Sera-t-il capable de relancer sa carrière. L’année de la dernière chance pour lui. Murray a probablement un des meilleurs arsenals de joueurs à sa disposition;
- Malgré l'arrivée de l'entraîneur John Harbaugh, c’est ardu pour les Giants de New York leur section;
- L’attaque des Cowboys de Dallas va être extraordinaire, mais les yeux seront rivés sur la défensive. Elle n'a pas besoin d’être la meilleure. Juste pas la pire. Juste correcte.
- Les Steelers de Pittsburgh font-ils du recyclage en ce moment?
- Fernando Mendoza (Raiders) va nous impressionner, selon Bruno.