Les Alouettes de Montréal n'avaient subi qu'une défaite cette saison avant la rencontre de samedi contre les Elks d'Edmonton. Il n'y en a pas eu de deuxième, les Alouettes l'ont emporté 48-30.
Écoutez le joueur de ligne des Alouettes Pier-Olivier Lestage parler de cette victoire au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- «On voulait venger notre défaite», assure Lestage;
- «Pour l'instant, c'est une très belle rivalité»;
- L'interception aux dépens des Alouettes aurait pu faire dérailler le train dès le départ, mais les joueurs sont demeurés concentrés sur l'objectif;
- Le botté de dégagement botté a donné des ailes aux Alouettes;
- Lestage se penche sur les succès de l'attaque de l'équipe;
- Il incite sur la gestion de la pression, l’utilité de la semaine de congé à mi-saison, et la préparation du prochain match contre Ottawa.