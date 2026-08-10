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Alouettes de Montréal

«C'est une très bonne année pour la ligne à l'attaque» -Pier-Olivier Lestage

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 10 août 2026 19:21

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
«C'est une très bonne année pour la ligne à l'attaque» -Pier-Olivier Lestage
Le porteur de ballon Travis Theis et le quart Davis Alexander. / Graham Hughes

Les Alouettes de Montréal n'avaient subi qu'une défaite cette saison avant la rencontre de samedi contre les Elks d'Edmonton. Il n'y en a pas eu de deuxième, les Alouettes l'ont emporté 48-30.

Écoutez le joueur de ligne des Alouettes Pier-Olivier Lestage parler de cette victoire au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • «On voulait venger notre défaite», assure Lestage;
  • «Pour l'instant, c'est une très belle rivalité»;
  • L'interception aux dépens des Alouettes aurait pu faire dérailler le train dès le départ, mais les joueurs sont demeurés concentrés sur l'objectif;
  • Le botté de dégagement botté a donné des ailes aux Alouettes;
  • Lestage se penche sur les succès de l'attaque de l'équipe;
  • Il incite sur la gestion de la pression, l’utilité de la semaine de congé à mi-saison, et la préparation du prochain match contre Ottawa.
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