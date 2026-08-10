Les Alouettes de Montréal n'avaient subi qu'une défaite cette saison avant la rencontre de samedi contre les Elks d'Edmonton. Il n'y en a pas eu de deuxième, les Alouettes l'ont emporté 48-30.

Écoutez le joueur de ligne des Alouettes Pier-Olivier Lestage parler de cette victoire au micro de Meeker Guerrier, aux Amateurs de sports.

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