Consommation à la baisse

L'arrivée sur les tablettes du lait à 6 % de gras suscite la curiosité des consommateurs.

Cette nouveauté survient alors que la consommation de lait de vache au Canada a chuté de 46 % en 30 ans, au profit des boissons végétales et des produits ultra-protéinés.

Écoutez Isabelle Huot, docteure en nutrition, aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Cette dernière explique à l'animatrice que le lait 6% répond principalement aux besoins des adeptes du régime cétogène ainsi qu'aux habitudes culinaires de certaines communautés culturelles.