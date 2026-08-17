 Aller au contenu
Créature légendaire

Nouvelle fraude: un faux corps de Bigfoot exhibé à New York

par 98.5

0:00
22:14

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 août 2026 12:06

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nouvelle fraude: un faux corps de Bigfoot exhibé à New York
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

Christian Page revient sur la fraude retentissante de Charles « Snake » Stuart, qui a exhibé un faux cadavre de Bigfoot, une créature mythique qui fait partie des légendes de l'Amérique du Nord depuis des centaines d'années, à New York entre 2025 et 2026 en l'accompagnant d'un faux rapport d'ADN attribué à l'Université Cornell.

L'arnaqueur aurait attiré près de 60 000 curieux qui auraient payé le fort prix pour observer la fameuse dépouille.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, démystifier ces histoires, lundi, à L'instinct Marie-Eve.

Vous aimerez aussi

Tragédie de Côte-des-Neiges: le long combat de la policière blessée
Lagacé le matin
Tragédie de Côte-des-Neiges: le long combat de la policière blessée
0:00
3:48
«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
Signé l'été
«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
0:00
13:00
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Quand un employé fait mal son travail, doit-on lui dire?
Rattrapage
Critiques constructives
Quand un employé fait mal son travail, doit-on lui dire?
L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?
Rattrapage
Nettoyage, agriculture, guerre...
L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?
Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»
Rattrapage
Stratégie de communication superficielle
Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»
Fête des Pères: les témoignages du Boys club
Rattrapage
Traditions familiales
Fête des Pères: les témoignages du Boys club
Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?
Rattrapage
Frontières dans le couple
Raconter sa vie intime: comment s’entendre quand nos limites sont différentes?
Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook
Rattrapage
Un appel à l'aide
Marco, 64 ans, cherche désespérément un rein sur Facebook
Marc Gagnon, de l’or olympique au stress intense d'entraîneur-chef
Rattrapage
Confidences et émotions fortes
Marc Gagnon, de l’or olympique au stress intense d'entraîneur-chef
VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»
Rattrapage
Marché automobile
VE: «L’Occident a des générations de retard derrière les Chinois»
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
Rattrapage
La réalité sur la maladie
Dépendance à l'alcool: l’impact de la confession de Normand Brathwaite
Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique
Rattrapage
Sondage Léger sur l'obésité et les perceptions
Grossophobie et soins de santé: préjugés tenaces derrière la maladie chronique
Gala actualités: retour sur les nouvelles qui ont marqué 2026
Rattrapage
Avant la pause estivale
Gala actualités: retour sur les nouvelles qui ont marqué 2026
Série balado: les liaisons intimes et ambiguës avec l'intelligence artificielle
Rattrapage
«Dans les bras de l'IA»
Série balado: les liaisons intimes et ambiguës avec l'intelligence artificielle
Bilan routier SAAQ: sommes-nous de meilleurs conducteurs au fil des années?
Rattrapage
Distraction et alcool au volant
Bilan routier SAAQ: sommes-nous de meilleurs conducteurs au fil des années?
L’IA pour nos messages: l'outil d'une paresse intellectuelle?
Rattrapage
La vie numérique
L’IA pour nos messages: l'outil d'une paresse intellectuelle?