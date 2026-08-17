Créature légendaire

Christian Page revient sur la fraude retentissante de Charles « Snake » Stuart, qui a exhibé un faux cadavre de Bigfoot, une créature mythique qui fait partie des légendes de l'Amérique du Nord depuis des centaines d'années, à New York entre 2025 et 2026 en l'accompagnant d'un faux rapport d'ADN attribué à l'Université Cornell.

L'arnaqueur aurait attiré près de 60 000 curieux qui auraient payé le fort prix pour observer la fameuse dépouille.

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, démystifier ces histoires, lundi, à L'instinct Marie-Eve.