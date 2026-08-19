Image et réseaux sociaux des partis

À quelques jours du déclenchement officiel de la campagne électorale, la stratégie d'image et le positionnement sur les réseaux sociaux deviennent des armes cruciales pour les chefs politiques.

Alors que l'électorat cherche à évaluer la capacité des chefs à gouverner, les différentes formations politiques redoublent d'efforts pour capter l'attention.

Qu'il s'agisse de la mise en avant très centrée sur la personne de Christine Fréchette à la CAQ, des vidéos ciblées du Parti conservateur d'Éric Duhaime ou des attaques du Parti québécois contre le bilan caquiste, l'image projetée s'avère déterminante.

Écoutez le président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, Louis Aucoin, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.