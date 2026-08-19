L'industrie maraîchère sous pression

Alors que les producteurs québécois de framboises font face à d'importants surplus et peine à rivaliser avec les prix de la framboise américaine, la question de la concurrence déloyale refait surface dans les épiceries du Québec.

Selon le professeur à l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, la situation s'explique principalement par une baisse de la demande aux États-Unis en raison de nombreux rappels alimentaires récents dans le secteur maraîcher.

Il souligne également que la production américaine et mexicaine bénéficie d'économies d'échelle massives et s'étale sur toute l'année, ce qui rend la compétition extrêmement difficile pour les producteurs locaux.

Écoutez le professeur à l’Université Dalhousie et professeur invité à l’Université McGill, Sylvain Charlebois, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.