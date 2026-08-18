Verrouillage du dossier de crédit

Pour se protéger contre les fraudes d’identité, les usagers ont la possibilité de verrouiller leur dossier de crédit auprès de TransUnion et Equifax.

Ce service est gratuit, mais certaines entreprises tentent de vendre le service auprès des consommateurs.

Cette protection efficace est toutefois méconnue et difficilement applicable, selon les témoignages des auditeurs de L'instinct Marie-Eve.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au journal L’actualité et créateur de la section Dollars et cents, faire le point, mardi, à l’émission L’instinct Marie-Eve.