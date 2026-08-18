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Verrouillage du dossier de crédit

Une protection efficace, mais difficile à appliquer

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 18 août 2026 11:48

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Marc-André Sabourin
Marc-André Sabourin
Une protection efficace, mais difficile à appliquer
Marc-André Sabourin / Cogeco Média

Pour se protéger contre les fraudes d’identité, les usagers ont la possibilité de verrouiller leur dossier de crédit auprès de TransUnion et Equifax.

Ce service est gratuit, mais certaines entreprises tentent de vendre le service auprès des consommateurs.

Cette protection efficace est toutefois méconnue et difficilement applicable, selon les témoignages des auditeurs de L'instinct Marie-Eve.

Écoutez Marc-André Sabourin, chef du bureau affaires et économie au journal L’actualité et créateur de la section Dollars et cents, faire le point, mardi, à l’émission L’instinct Marie-Eve.

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