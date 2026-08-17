Critiques constructives

Doit-on dire à un employé si celui-ci fait mal son travail? Si oui, de quelles manières?

Selon la psychologue Julie Carignan, il est crucial d'établir des attentes claires et d'offrir une rétroaction constructive centrée sur les faits, sans jamais s'en prendre à la personne.

Elle met d'ailleurs en garde contre la tolérance de l'incompétence et les risques de la non-intervention face à des comportements inacceptables. Pour favoriser l'excellence tout en maintenant la motivation, l'experte prône la création d'un environnement à la fois exigeant et bienveillant, capable de s'adapter aux réalités culturelles, générationnelles et individuelles des employés.

Écoutez Julie Carignan, psychologue organisationnelle et associée chez Humance, aborder le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.