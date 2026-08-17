Stratégie de communication superficielle

De retour comme collaborateur quotidien, l'ex-maire Stéphane Gendron s'insurge contre la multiplication des vidéos de candidats politiques sur les réseaux sociaux.

Selon lui, cette stratégie de communication «bas de gamme» et superficielle ridiculise la fonction d'élu et dégrade la dignité politique.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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