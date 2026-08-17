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Stratégie de communication superficielle

Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 août 2026 10:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Réseaux sociaux: Stéphane Gendron déplore des vidéos «bas de gamme»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

De retour comme collaborateur quotidien, l'ex-maire Stéphane Gendron s'insurge contre la multiplication des vidéos de candidats politiques sur les réseaux sociaux.

Selon lui, cette stratégie de communication «bas de gamme» et superficielle ridiculise la fonction d'élu et dégrade la dignité politique.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Gendron aborder le tout à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets traités:

  • Fin du tabagisme: gestion de son insomnie et reprise de poids.
  • Début de la campagne électorale provinciale et son regard sur l'équipe du PQ et sur Christine Fréchette.
  • Opposition ferme aux projets d'énergie éolienne au Québec.

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