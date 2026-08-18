Engagement pour 2029

À la suite de l’annonce du chef du Parti québécois de ne pas proposer de référendum sur la souveraineté du Québec s’il est élu avant le départ de Donald Trump, les critiques fusent.

Pour l’ancien maire d'Huntingdon, Stéphane Gendron, la formation politique passe à côté de la possibilité de former un gouvernement majoritaire en insistant sur la tenue de cette consultation lors de son premier mandat.

Il juge que l’instabilité liée à la succession de Donald Trump est trop grande pour s’engager sur l’organisation d’un référendum en 2029.

Écoutez la chronique de l’ancien maire d'Huntingdon, Stéphane Gendron, commenter le tout, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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