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Engagement pour 2029

Promesse de référendum du PQ: «Il va être minoritaire et ça va être de sa faute»

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 18 août 2026 10:40

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Promesse de référendum du PQ: «Il va être minoritaire et ça va être de sa faute»
Stéphane Gendron / Cogeco Média

À la suite de l’annonce du chef du Parti québécois de ne pas proposer de référendum sur la souveraineté du Québec s’il est élu avant le départ de Donald Trump, les critiques fusent.

Pour l’ancien maire d'Huntingdon, Stéphane Gendron, la formation politique passe à côté de la possibilité de former un gouvernement majoritaire en insistant sur la tenue de cette consultation lors de son premier mandat.

Il juge que l’instabilité liée à la succession de Donald Trump est trop grande pour s’engager sur l’organisation d’un référendum en 2029.

Écoutez la chronique de l’ancien maire d'Huntingdon, Stéphane Gendron, commenter le tout, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet abordé:

  • Justin Trudeau toujours protégé par la GRC, aux frais des contribuables

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