Classé accidentel par la police

L'affaire du décès de Rolande Ducharme, initialement classé comme accidentel avant d'être reconnu comme un meurtre sauvage, suscite de vives réactions et de graves interrogations sur les failles du système.

Convaincue que la mort de sa tante n'était pas un simple accident, Édith Perreault a mené sa propre enquête, découvrant des indices cruciaux avant que le coroner ne rouvre le dossier.

L'autopsie a révélé une trentaine de coups de couteau et une suspecte souffrant de troubles mentaux, libérée de l'hôpital peu avant les faits, a plaidé coupable.

Écoutez la juge à la retraite, Nicole Gibeault, à ce sujet, mercredi, lors de l'émission L'instinct Marie-Eve.