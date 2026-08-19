Entre 2019 et 2024, les coûts de construction de logements ont grimpé de 55 % au Québec.

Invité à analyser ces données publiées dans La Presse, le chroniqueur Stéphane Gendron aborde le rôle des municipalités dans cette explosion des prix.

Il explique que les nouveaux pouvoirs fiscaux accordés aux municipalités par la CAQ ont permis aux villes de percevoir plus de taxes et de redevances au détriment de projets de développement.

Il donne en exemple les fonds de parc, qui représente un pourcentage d'un nouveau développement qui doit être consacré à l'incorporation de parcs et d'espaces verts, réduisant les marges des promoteurs.

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.