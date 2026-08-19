Concurrence avec les États-Unis

Malgré la croissance de l'achat local et la saison des framboises et des fraises qui bat son plein, les producteurs de petits fruits du Québec ont de la difficulté à atteindre les tablettes des épiceries québécoises.

Cette situation s'explique par une diminution importante de la demande pour ses fruits aux États-Unis, créant un surplus de stock provenant de nos voisins du sud et du Mexique. Des quantités importantes sont donc envoyées au Canada à des prix plus bas que le marché.

Écoutez Josianne Cormier, présidente de l'Association des producteurs de fraises et de framboises du Québec, en discuter, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.