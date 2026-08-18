Jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump

Si le Parti québécois (PQ) forme le prochain gouvernement, aucun référendum sur l’indépendance ne sera tenu avant l'hiver 2029, ce qui correspond à la fin du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche.

C'est ce qu’a annoncé son chef, Paul St-Pierre Plamondon, souhaitant désamorcer les craintes liées à l’instabilité politique américaine et concentrer le débat sur l'avenir du Québec.

Écoutez le créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

S'appuyant sur les données de sondage, le spécialiste d'analyse politique souligne qu'il s'agit d'un ajustement stratégique face aux chiffres actuels.

L'appui à la souveraineté a en effet chuté de dix points en moyenne depuis le retour de Donald Trump à la présidence.