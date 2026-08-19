Nouvelle approche

Face à l'explosion des prix de l'immobilier et à la hausse importante des commissions versées aux courtiers qui oscillent souvent entre 4 % et 5 %, Samuel Bérubé a décidé d'adopter une approche différente.

Le courtier immobilier montréalais a réduit son taux de commission à 1,25 % pour ses clients. Lancée en 2024, cette formule lui a permis de réaliser plus de 200 transactions, tout en s'attirant les foudres de plusieurs collègues de l'industrie et des plaintes auprès de l'OACIQ.

Écoutez Samuel Bérubé, courtier immobilier, aborder le sujet, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.