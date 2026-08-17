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Nettoyage, agriculture, guerre...

L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 17 août 2026 11:24

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
L'utilisation des drones est-elle hors de contrôle?
Marie-Eve Tremblay / Adobe Stock - Pratiwi

L'utilisation des drones se multiplie dans de nombreux secteurs d'activité, qu'il s'agisse du nettoyage de vitres d'immeubles, de la lutte contre les feux de forêt, de l'agriculture de précision ou de l'inspection d'infrastructures complexes.

Écoutez le professeur au département de génie informatique à Polytechnique Montréal, Giovanni Beltrame, faire le point sur ces technologies souvent couplées à l'intelligence artificielle, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Il rappelle que le déploiement de ces appareils est encadré par des règles très strictes au Canada, particulièrement dans des zones urbaines comme Montréal. 

Face aux risques réels d'espionnage, d'usages militaires et de survol non autorisé, des systèmes d'interdiction et de détection de ces appareils continuent d'être développés, alors que les préoccupations entourant la sécurité et la vie privée sont soulevées par des citoyens inquiets.

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