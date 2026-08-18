L’impact des changements climatiques sous la loupe

Montréal accueille près de 2 000 chercheurs du monde entier à l'occasion du 16e Congrès international de parasitologie.

Alors que les changements climatiques et la hausse des températures modifient la répartition géographique de plusieurs espèces, les experts se penchent sur l'évolution des parasites et des maladies qu'ils transmettent.

Écoutez le Dr Martin Olivier faire le point à L'instinct Marie-Eve, mardi avant-midi.

Parmi les préoccupations majeures onretrouve la tique qui gagne de plus en plus de terrain au Québec.

Comme l'explique le Dr Martin Olivier, ce vecteur peut transmettre jusqu'à quatre pathogènes différents, dont la maladie de Lyme. Il rappelle également que la malaria touche encore des millions de personnes sur la planète, causant plus de 600 000 morts par année.

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