Une pharmacienne condamnée

Une pharmacienne employée dans une pharmacie privée du CHUM a été condamnée à payer une somme de 4500 dollars après avoir commis plusieurs erreurs en délivrant des prescriptions.

Elle a obtenu une première amende pour avoir donné 50 milligrammes de méthadone à un patient qui devait en recevoir 5 et pour avoir donné du Dilaudid, un puissant opioïde, à la place de la vitamine D prescrite à une autre cliente.

Cette deuxième erreur aurait pu avoir des conséquences graves pour la femme qui a consommé cet analgésique pendant plusieurs jours en pensant prendre des vitamines.

Écoutez le chroniqueur aux affaires judiciaires Carl Marchand commenter cette affaire, mardi, à l’émission Lagacé le matin.