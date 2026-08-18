 Aller au contenu
Une pharmacienne condamnée

Une patiente a reçu un puissant opioïde au lieu de la vitamine D prescrite

par 98.5

0:00
4:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 18 août 2026 08:09

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Une patiente a reçu un puissant opioïde au lieu de la vitamine D prescrite
Une pharmacienne employée dans une pharmacie a été condamnée après avoir commis plusieurs erreurs de prescription. / Adobe Stock

Une pharmacienne employée dans une pharmacie privée du CHUM a été condamnée à payer une somme de 4500 dollars après avoir commis plusieurs erreurs en délivrant des prescriptions.

Elle a obtenu une première amende pour avoir donné 50 milligrammes de méthadone à un patient qui devait en recevoir 5 et pour avoir donné du Dilaudid, un puissant opioïde, à la place de la vitamine D prescrite à une autre cliente.

Cette deuxième erreur aurait pu avoir des conséquences graves pour la femme qui a consommé cet analgésique pendant plusieurs jours en pensant prendre des vitamines.

Écoutez le chroniqueur aux affaires judiciaires Carl Marchand commenter cette affaire, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
Signé l'été
«J'espère qu'on nous donnera une 2e chance» -Claudia Mejia Portillo
0:00
13:00
Tragédie de Côte-des-Neiges: le long combat de la policière blessée
Lagacé le matin
Tragédie de Côte-des-Neiges: le long combat de la policière blessée
0:00
3:48
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard
Rattrapage
Un trou de 5 milliards à combler d'ici 2028-2029
«Il ne faut pas dramatiser... les finances publiques sont en ordre» -Eric Girard
«Si le Canada devient une succursale des États-Unis, l'appétit n'est pas là»
Rattrapage
Négociations commerciales
«Si le Canada devient une succursale des États-Unis, l'appétit n'est pas là»
Le PQ ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président
Rattrapage
Souveraineté du Québec
Le PQ ne tiendra pas de référendum tant que Donald Trump sera président
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»
Rattrapage
Entente historique hydroélectrique
«La négociation s'est faite entre Hydro-Québec et Hydro Terre-Neuve-et-Labrador»
Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»
Rattrapage
Démystifier le calcul de l’inflation
Des habitudes de consommation différentes: «Le Canadien moyen, il n'existe pas»
Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»
Rattrapage
Entente-cadre de 70 milliards de dollars
Churchill Falls: «La rondelle est dans le filet, mais le but est en révision»
Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale
Rattrapage
Le premier ministre britannique piégé
Andy Burnham: des échanges pouvant compromettre la sécurité nationale
Spécial «Gourmand» | L’énigme du mardi 18 août
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Gourmand» | L’énigme du mardi 18 août
«La maison des vilains»: les méchants de la télé-réalité québécoise réunis
Rattrapage
Crave adapte le concept House of Villains
«La maison des vilains»: les méchants de la télé-réalité québécoise réunis
Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»
Rattrapage
Développement du potentiel hydroélectrique
Entente avec Terre-Neuve: «Hydro, au Québec, c'est un État dans l'État!»
John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences
Rattrapage
Taux d'imposition dans la LNH au Canada
John Tavares et le fisc: une bataille juridique qui aura des conséquences
Réseaux sociaux: les interdictions aux jeunes se heurtent à la réalité juridique
Rattrapage
Accès pour les moins de 16 ans
Réseaux sociaux: les interdictions aux jeunes se heurtent à la réalité juridique
Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»
Rattrapage
Un projet d'agrandissement qui fait réagir
Parc Jarry: «Je reproche aux deux parties de ne pas nous faire rêver!»
Justin Trudeau dans une quincaillerie: le gérant du magasin réagit
Rattrapage
Vidéo virale
Justin Trudeau dans une quincaillerie: le gérant du magasin réagit